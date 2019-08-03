Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана отреагировали на поступившую в министерство жалобу о вырубке и повреждении деревьев в ходе прокладки дорог по улицам Ш.Мехдиева и А.Хагвердиева в Ясамальском районе Баку, передает Репорт.

В ходе изучения проблемы выяснилось, что на названных территориях не были соблюдены условия экспертной оценки по пересадке деревьев, попавших под зоны прокладки новых дорог, не использовалась необходимая для пересадки деревьев специальная техника, в результате чего повреждена часть деревьев на территории.

По факту в отношении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана составлен протокол, собранные материалы готовятся для передачи в суд.

В связи с несоблюдением агротехнических правил при пересадки деревьев Агентству было выдано обязательное к исполнению предписание.

Minval.az