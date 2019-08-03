При Центре анализа международных отношений планируется открытие исследовательского отделения армяноведения.

Об этом сказал председатель Правления Центра Фарид Шафиев на проходящей 2 августа пресс-конференции.

«Мы должны всесторонне изучить Армению, в том числе ее политику, экономику, историю, литературу. Мы думаем также открыть в центре курсы армянского языка. В Азербайджане мало специалистов, знающих армянский язык. Ведется ряд исследований, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Наша цель – довести до мировой общественности, в частности до международных экспертов, реалии о конфликте, наладить тесное сотрудничество с ними», — цитирует его «Азертадж».

Minval.az