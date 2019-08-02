В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано 203 больных аутизмом.

Как говорится в сообщении Госкомстата, 166 из них — мужчины, 37 — женщины. Согласно информации, 200 пациентов относятся к группе 0-14 лет, 3 в возрасте 15-17 лет. Среди пациентов в возрасте 0-14 лет 163 — мужчины, 37 — женщины, 3 человека в возрасте 15-17 лет.

В Комитете отметили, что в 2018 году число больных с диагнозом атипический аутизм составило всего 5 человека (3 мужчин и 2 женщины). 4 из них относятся к группе 0-14 лет, 1 — к группе 15-17 лет.

Общее число больных, находящихся на диспансерном наблюдении в лечебно-профилактических учреждениях составляет 668 человек. Из них 529 — мужчины, 139 — женщины. 586 человек относятся к группе 0-14 лет, 81 — к группе 15-17 лет, 1 — к группе 18-24 лет.

Отмечается, что в прошлом году число больных атипическим аутизмом, состоящих на учете в диспансере, составило 29 человек. Из них 19 — мужчины, 10 – женщины.

Minval.az