Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила своего брата Гейдара Алиева с днем рождения.

«Поздравляю моего любимого, доброго, светлого, умного и достойного брата Гейдара с днем рождения! Пусть все твои мечты исполнятся! Спасибо тебе за все! Дай бог всем здоровья, любви, мира и света!», — написала Алиева в Instagram.

Minval.az