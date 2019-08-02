Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила своего брата Гейдара Алиева с днем рождения.
«Поздравляю моего любимого, доброго, светлого, умного и достойного брата Гейдара с днем рождения! Пусть все твои мечты исполнятся! Спасибо тебе за все! Дай бог всем здоровья, любви, мира и света!», — написала Алиева в Instagram.
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Sevimli, xeyirxah, nurlu, ağıllı və layiqli qardaşım Heydəri ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm! Qoy bütün arzuların yerinə yetsin! Hər şeyə görə sənə minnətdaram! Allah hamıya cansağlığı versin, sevgi, sülh, əminamanlıq və xeyirli günlər qismət etsin!!! 🌞 Поздравляю моего любимого, доброго, светлого, умного и достойного брата Гейдара с днем рождения! Пусть все твои мечты исполнятся! Спасибо тебе за все! Дай Бог всем здоровья, любви, мира и света!!! 🌞