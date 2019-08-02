О чем «народный премьер» собрался рассказывать своим сторонникам?

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, в очередном своем Facebook-эфире анонсировал новую провокацию. Как объявил Никол Воваевич, он-де намерен выступить на главной площади оккупированного Ханкенди. Пашинян «особо пригласил карабахцев прийти на площадь», чтобы, по его словам, «глядя им в глаза», представить свою политическую повестку и видение будущего. Затем, вспомнив о балагане под названием «Всеармянские игры», куда, к примеру, Турция и Грузия не позволили отправиться своим спортсменам, заявил, что здесь соберутся «армяне со всего мира», и это, мол, хорошая возможность обсудить «вызовы, стоящие перед армянами» и заодно «зафиксировать национальное единство и сделать выводы из этого».

А вот вызовов действительно предостаточно. Напомним: как удрученно сообщают структуры армянского лобби, в частности, Армянский национальный комитет Америки (АНКА), правительство США намерено в течение двух месяцев приостановить финансовую помощь, предоставляемую Ханкенди. В частности, директор армянского центра американских исследований Сурен Саргсян, в свою очередь, сообщил, что правительство США планирует сократить помощь, выделяемую на разминирование территорий.

Здесь, конечно, уместно напомнить, как Ереван отправил в Сирию, в помощь России, своих саперов, прошедших подготовку в рамках американской программы. Комментируя этот шаг Еревана, ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски, напомним, подчеркнул, что «США обучали этих саперов как часть давней поддержки США разминированию в Армении», и «поэтому размещение их в Сирии вместе с Россией выглядит особенно плохо для американской аудитории».

Сказать, что по ту сторону линии фронта это вызвало шок — ничего не сказать. Давид Бабаян, именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха», растерянно мямлит: «Необходимо тщательно и всеобъемлюще изучить истинность этой информации, выявить те силы, которые могут стоять за подобными инициативами». Причем пугает «карабахцев» не вылет из американской программы как таковой. Как отмечал тот же Сурен Саргсян, «это — программа, финансируемая USAID (Агентство США по международному развитию – ред.), и ее прекращение несет в себе серьезный политический месседж. Повторяю, что это повлечет за собой серьезнейшие политические последствия. Это станет политическим и юридическим прецедентом, последствия которого мы все знаем». К тому же прекращение финансирования разминирования в Карабахе с армянской стороны — не единственный прецедент. По данным того же эксперта, американская помощь Армении за последние годы уменьшилась в 4 раза, в 2020 году она составит всего 6,75 млн долларов. А вот Азербайджан, со своей нефтью, газом, миллиардными инвестициями, получает от США 100 миллионов долларов на защиту своих границ. И это политические подвижки не того масштаба, чтобы их можно было, по излюбленному ереванскому методу, списать на «икорную дипломатию». Очевидно, что речь идет о реакции США на политику самой же Армении — форпоста России и большого друга Ирана. На фоне которой ереванский «Спутник» может радостно возвестить: «Армения ломает всю игру США на Ближнем и Среднем Востоке» — только вот не стоит забывать, что и США могут ответить. И то, что авианосцы не заплывут в озеро Гейча, переименованное в Севан, мало что меняет.

Более того, Ереван стремительно теряет позиции и на французском поле, где Армения уж точно не ждала неприятностей. Вслед за аннулированием деклараций о дружбе с «властями» Карабаха во французских судах министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр посетил Азербайджан, что уже само по себе плохая новость для Еревана. Более того, он сделал в Баку многообещающее заявление: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетической сфере, в возобновляемых источниках энергии и ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (выделено нами — Minval.az)». Получив такой удар, армянская дипломатия не находит в себе сил даже напомнить об «оружейном эмбарго» Евросоюза. И это молчание куда красноречивее многих выкладок экспертов. Для Еревана не просто рухнули надежды на армянское лобби и симпатии к «революционному имиджу» Пашиняна — речь идет о системном, стратегическом крахе. И самое главное, у армянских дипломатов просто нет идей на такой случай — нет ни плана «А», ни плана «В», и остается только осознавать, что страна оказалась в проигрывающей команде — вместе с Россией и Ираном.

Правда, Никол Пашинян вряд ли скажет об этом на главной площади Ханкенди. Да и не за этим он сюда собрался — понятно, что речь идет о провокации. Если кто забыл, собрался Никол Воваевич с визитом на азербайджанские оккупированные земли. Более того, нелишне поинтересоваться, что на на самом деле задумал Пашинян, собирая на площади в Ханкенди «митинг имени себя». Тем более что анонсировал он свою «сходку» на фоне натянувшихся до предела отношений с «карабахцами», включая верхушку оккупационного режима в Ханкенди. Да и планы Пашиняна и его окружения повторить «революционный сценарий» уже в Карабахе никуда не исчезли. Намеренно оставим за скобками гадание, стоит ли устраивать нечто подобное на фоне «Всеармянских игр», или же наоборот, под видом спортсменов и болельщиков Пашинян рассчитывает привезти в Карабах своих сторонников. Просто напомним: в случае «силового сценария» и массового кровопролития в Карабахе Азербайджан оставляет за собой право вмешаться в ситуацию и установить там закон и порядок. Карабах — это территория Азербайджана, а оставшееся там немногочисленное мирное население — граждане нашей страны. И да, внешнеполитические провалы Армении имеют еще одно измерение: на таком фоне Еревану вряд ли стоит надеяться, что весь мир примется удерживать Баку от этой операции по наведению конституционного порядка.

Так что Пашиняну надо бы крепко задуматься над тем, что ему действительно стоит сказать своим сторонникам на главной площади в Ханкенди.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az