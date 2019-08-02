Отдел по контролю ветеринарных услуг и здоровья животных Агентства аграрных услуг (ААУ) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана провел с начала года вакцинацию против сибирской язвы свыше 2, 5 миллиона голов крупного рогатого и около 7, 2 миллиона голов мелкого рогатого скота, свыше 81 тысячи непарнокопытных, более четырех тысяч свиней и 320 верблюдов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на главу отдела Рамиза Салманова.

Он отметил, что для предупреждения инфицирования животных сибирской язвой и другими опасными заболеваниями регулярно принимаются профилактические меры.

Салманов также дал подробную информацию обо всех проведенных эпизоотических мероприятиях. По его словам, свыше 2, 5 миллиона голов крупного и почти 7 миллионов голов мелкого рогатого скота были вакцинированы от ящура.

Вакцинацию от лептоспироза прошли крупный и мелкий рогатый скот ( 375 917 и 195 831 голов соответственно).

Салманов сообщил также о вакцинации животных против бешенства (почти 240 тысяч собак).

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