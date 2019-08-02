Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа, в 19։00, выступит на площади «Возрождения» в оккупированном Ханкенди. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Facebook.

Армянский премьер «особо пригласил карабахцев прийти на площадь», чтобы, по его словам, «глядя им в глаза», представить свою политическую повестку и видение будущего «страны».

Пашинян напомнил, что 6 августа в оккупированном Карабахе состоится церемония открытия «Всеармянских игр», где соберутся «армяне со всего мира».

По его убеждению, это хорошая возможность обсудить «вызовы, стоящие перед армянами», а также вопросы национального единства, правильного использования потенциала народа.

«Наша цель — зафиксировать национальное единство и сделать выводы из этого. Так что, жду всех вас», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Грузия и Турция запретили армянским спортсменам посещать Карабах. С аналогичном заявлением выступило посольство Ирана в Баку, заверив, что не допустит участия своих спортсменов на «Всеармянских игр» в Ханкенди.

Minval.az