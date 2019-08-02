В Баку состоялась встреча посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского с министром внутренних дел Вилаятом Эйвазовым.

Как сообщила пресс-служба посольства Украины, в ходе встречи стороны обсудили состояние дел и практические аспекты двустороннего взаимодействия в сфере безопасности и борьбы с транснациональной организованной преступностью. В этой связи, было выражено удовлетворение существующим уровнем сотрудничества между министерствами внутренних дел Украины и Азербайджана, в частности, на уровне соответствующих структурных подразделений.

Кроме этого, обсуждался вопрос о проведении в ближайшей перспективе межведомственных консультаций между правоохранительными органами двух стран с целью продолжения конструктивного диалога на уровне двух ведомств.

Как отмечает посольство, в свою очередь, В. Эйвазов подчеркнул, что и в дальнейшем силами министерства внутренних дел Азербайджана будет оказываться содействие по недопущению провокаций на территории Азербайджана в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Minval.az