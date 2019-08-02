Сотрудники Управления каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 25 июля по 1 августа провели очередной мониторинг морской воды на пляжах.

В ходе морниторинга были проведены соответствующие микробиологические анализы, и по результатам стало известно, какие именно пляжи внесены в список самых грязных. А именно — это территория пляжей в поселках Бузовна и Шувелян.

Причина: функционирующие там центры отдыха начали работать в полную силу и сточные воды без очистки сбрасываются в море.

Minval.az