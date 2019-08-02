Азербайджан и Турция крепят сотрудничество на нахчыванском направлении

Как утверждают историки, институт профессиональных плакальщиков и плакальщиц, которых нанимают для участия в пышных и торжественных похоронах, существует с древнейших времен. Кое-где он дошел до наших дней. Можно, конечно, долго спорить, чего здесь больше — справедливой рекомендации «доверить дело профессионалу», желания устроить как можно более пышные похороны или заведомой фальши за вполне материальный гонорар. Только вот куда примечательнее другое: случается, что роль профессиональных плакальщиков берут на себя целые страны. Рассчитывают при этом получить вполне материальный гонорар за свои слезы и причитания. Только вот не всегда задумываются, что плакать им приходится чаще всего на похоронах собственных политических проектов. И никакого «гонорара» за слезливое шоу не предвидится.

Армения — пример классический. Здесь существует впечатляющий список тем для профессиональных причитаний. Далеко не на последнем месте — «блокада», в которой якобы держат многострадальную Армению такие-сякие Азербайджан и Турция. Правда, при этом оставляют за кадром некоторые неудобные обстоятельства. Во-первых, на фоне агрессии и продолжающейся оккупации азербайджанских земель Еревану вряд ли стоит рассчитывать на коммерческое железнодорожное сообщение с Азербайджаном. Во-вторых, на фоне территориальных притязаний к Турции надежный транзит через армяно-турецкую границу тоже не получится. А в-третьих, и «в-главных», первой тактику железнодорожной «блокады» применила в регионе именно Армения — в отношении Нахчывана.

Но теперь в Ереване с ужасом осознают, что попали под «железнодорожный бумеранг». Армянские железные дороги, даже на российском «концессионном» буксире, приходят во все больший упадок. А Азербайджан создает в регионе новую железнодорожную географию. Успешно продвигается проект коридора Север-Юг и железной дороги Баку-Астара-Астара-Казвин. И самое главное, введена в действие железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — из Азербайджана через Грузию в Турцию в обход Армении. Более того, министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан заявил журналистам, что железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет продлен, проект железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван находится в стадии подготовки. «Это говорит о дальнейшем расширении транспортных связей Турции с Азербайджаном. Проекты, осуществляемые Турцией совместно с Азербайджаном, имеют не только экономическое, но и большое политическое значение», — отметил Турхан. Добавим от себя: реализация этого проекта означает и восстановление железнодорожного сообщения с внешним миром для Нахчывана. И можно представить себе, как это повлияет на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность НАР.

А вот Армении остается только подсчитывать «тумаки». Дело не только том, что на Южном Кавказе уже сформировалась железнодорожная сеть, где Армения не то что не имеет прежней «узловой» роли, а вообще безнадежно оказалась в стороне, да так, что ей даже после прекращения войны с Азербайджаном и урегулирования отношений с Турцией будет ой как непросто — если вообще возможно — найти инвесторов для реабилитации железнодорожных веток Гюмри-Карс и Гюмри-Нахчыван-Джульфа. Еще больше Ереван пугает укрепление связей Азербайджана и Турции, в том числе на нахчыванском направлении. Где не только обсуждается вопрос строительства железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван, но и проводятся совместные с Турцией тактические учения с боевыми стрельбами, как это было совсем недавно.

И вот теперь ереванские аналитики старательно пугают аудиторию: «Турция пытается «прибрать к рукам» Нахиджеван (Нахчыван — Minval.az) с помощью наемников-террористов». После чего следует дежурный набор ереванских «страшилок»: тут тебе и «выпускники турецких военно-учебных заведений», которые преобладают среди командного состава дислоцированной в Нахчыване отдельной общевойсковой армии, и «воинские подразделения из Турции – неизменные гости на всевозможных учениях, интенсивность которых, как и боевой подготовки в целом, в последнее время заметно возросла», и современное оружие, поступающее в Нахчыван, «в том числе турецкие 302-мм реактивные системы залпового огня Kasirga с дальностью стрельбы до 120 км».

Причина беспокойства вполне понятна — эти установки позволяют «достать» до многих чувствительных целей на территории Армении. Да тут еще никуда не делись катастрофические для Армении результаты Гызылгая-Гюннютской операции.

Конечно, думающие политики в такой ситуации попытались бы договориться с Азербайджаном — пусть и не на «условиях мечты». Но в Армении пошли своим путем. И теперь старательно пытаются вовлечь в свое противостояние на нахчыванском направлении… Россию.

Строго говоря, еще по горячим следам совместных азербайджано-турецких учений «Нерушимое братство» пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян прозрачно намекал: дескать, в ответ Армения проведет учения с Россией. А бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян добавлял: «Мы очень внимательно следим, видели азербайджано-турецкие военные учения. В этом году они проводились дважды, также и в Нахчыване, что является очень важным направлением для нас. И учения Армения – Россия следует рассматривать и с этой точки зрения».

А теперь в Ереване — новый залп «флюстерпропаганды», то бишь нашептывания слухов. Оказывается, «граждане Азербайджана обеспечивают доставку различными путями финансовых средств, полученных из ячеек террористических группировок в других странах, а также от родных и близких лиц, участвующих в вооруженных конфликтах, для обеспечения их террористической деятельности. В целом вышеуказанные лица разными путями обеспечивают доставку членам группировок, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии, более $500 тыс». А теперь, по мнению ереванских специалистов, «под видом учений со стороны Азербайджана возможна переброска дополнительных сил наемников-террористов к линии соприкосновения с «Арцахом» (кавычки наши — Minval.az). Как раз там и могут быть задействованы переброшенные с Ближнего Востока террористические группировки. Это позволит Баку снизить потери среди личного состава ВС. Причем, в ответ на проблемы в Идлибе турки могут активизировать боевые действия в Закавказье». Понятно, что этот бред адресован уже не армянской (ей для глубокой и обоснованной паники хватит РСЗО «Касырга»), а российской общественности, причем с приставкой VIP. Именно на эту целевую аудиторию, как ожидается, должны произвести неизгладимое впечатление страшилки про «террористов» с привязкой к Идлибу, где, напомним, интересы России и Турции схлестнулись не на шутку. Хорватская Advance так прямо задает вопрос: «Идлиб между строк и бомб. Сколько еще Путин и Эрдоган будут делать вид, что они не воюют друг с другом?» И теперь в Ереване, похоже, рассчитывают, что, услышав про террористов, которые из Идлиба отправятся на Южный Кавказ, Россия тут же примется отвоевывать для Армении Нахчыван. А если повезет, то и Карс с Игдыром.

Только вот, похоже, не учли одну деталь. Если ереванские СМИ продолжают публиковать такого рода измышления про «террористов, которые приедут из Идлиба», это значит, что на осязаемый «ответ» на азербайджано-турецкие учения Россию так и не раскололи.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az