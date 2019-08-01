Правоохранительные органы Азербайджана объявили в розыск по линии Интерпола сооснователя клиники «Лансет», хирурга Фармана Джейранлы.

Как сообщает АПА, информация об этом размещена на сайте Интерпола. В информации отмечается, что Фарман Джейранлы (1957 г.р.) обвиняется в незаконной трансплантации органов или тканей человека.

Правоохранительные органы Азербайджана объявили Ф.Джейранлы в Межгосударственный розыск и обратились в Интерпол для его задержания.

Отметим, что Ф.Джейранлы был задержан в Грузии в мае 2017 года. В правоохранительные органы поступило обращение в связи с клиникой «Лансет», соучредителем которой является Ф.Джейранлы. В обращении было отмечено, что в клинике проводились незаконные операции по трансплантации органов и во время этих операций умерли два человека. Ф.Джейранлы было предъявлено обвинение по статье 180 (попытка мошенничества) УК Грузии. В феврале 2018 года по решению суда он был приговорен к 6 годам лишения свободы. В декабре 2018 года по решению Апелляционного суда Грузии срок заключения Ф.Джейранлы был сокращен до 2 лет и 3 месяцев. Этот срок истекает в августе нынешнего года.

Напомним, что Главное управление по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел (МВД) объявило в международный розыск соучредителя клиники «Лансет» Ф.Джейранлы. Объявление о его розыске было размещено на сайте Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД. В 2019 году Ф.Джейранлы был объявлен в розыск по статье «Торговля людьми» УК Азербайджанской Республики.

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