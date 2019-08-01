Главный инфекционист минздрава Азербайджана Джалал Исаев рассказал о рисках заражения сибирской язвой, сообщает Trend.

Он отметил, что риск заражения сибирской язвой высок среди мясников, лиц, занятых в сельском хозяйстве, кожевенной промышленности и работающих на молочных комбинатах.

«Инфицирование человека происходит, как правило, через кожу, но также и через слизистые оболочки дыхательных путей или употребление в пищу зараженного мяса. Кожная форма болезни протекает не так тяжело, хотя это и зависит от индивидуальных особенностей человека. Если есть сопутствующее заболевание, то кожная форма сибирской язвы может привести к тяжелым последствиям. Септическая форма чаще всего протекает тяжело и приводит к летальному исходу», — сказал главный инфекционист минздрава.

Исаев отметил, что сибирская язва не передается от человека к человеку и является зоонозным заболеванием. Он добавил, что необходимо быть внимательными при покупке мяса и мясопродуктов. В большинстве случаев по виду мяса невозможно определить, заражено оно или нет. Поэтому не рекомендуется покупать мясо неизвестного происхождения, не прошедшее ветеринарный контроль, реализуемое на улице. «Покупайте мясо в крупных маркетах, специализированных центрах по продаже мяса, потому что там не разрешается продавать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль», — сказал он.

Главный инфекционист минздрава также сказал, что люди, работающие в сфере сельского хозяйства, не должны содержать больных животных вместе со здоровыми, а в случае подозрения на болезнь необходимо провести ветеринарное обследование животных.

Minval.az