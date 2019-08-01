«К сожалению, отношение властей Грузии в связи с этим значительнейшим проектом совершенно безответственно. Очень важный проект становится жертвой частных, персональных, властных или каких-то финансовых интересов». Об этом заявил журналистам бывший председатель парламента Грузии и кандидат в президенты Давид Усупашвили, говоря по поводу порта Анаклия, строительство которого уже длительное время затягивается.

Как отмечает Давид Усупашвили, обострение ситуации в связи с монастырским комплексом Кешикчидаг (Давид Гареджи) органически переплетается с вопросом порта, поскольку напряжение отношений с Азербайджаном влечет потерю значения такого типа проектов.

«Убежден, что осложнение проблем, связанных с Давид Гареджи, органически переплетается с этим вопросом, поскольку, если у нас испортятся отношения с Азербайджаном, нам не то что Анаклийский, а и Потийский порт придется закрыть. Потому, что такие проекты лишь тогда имеют стратегическое и политическое значение, когда мы являемся проводником очень важных грузов», — заявил Усупашвили.

Minval.az