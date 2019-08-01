С 22 по 29 июля 3974 российских граждан прибыли в Грузию через Азербайджан. Об этом говорится в еженедельном анализе туристического сектора, который проводит исследовательское подразделение крупнейшего коммерческого «ТBC банка», пишут грузинские СМИ.

В четвертую неделю июля Грузию посетили 53 682 россиян, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство российских туристов — 50 062 человека — отправились в Грузию сухопутным путем. Этот показатель увеличился на 14,8%.

Обострение отношений между Грузией и Россией началось после того, как с 20 июня в Тбилиси начались акции протеста в ответ на приезд российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии, заняв кресло спикера законодательного органа.

Правительство РФ запретило прямые авиаперелеты в Грузию с 8 июля под предлогом обеспечения безопасности российских граждан. Кроме того, российские туроператоры прекратили оформлять путевки в Грузию.

Minval.az