Азербайджан ввиду отсутствия необходимости может отказаться от кредита в размере $750 млн, ранее привлеченного под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) на реализацию проекта создания «Южного газового коридора» (ЮГК), заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Отрадным является тот факт, что необходимости в том объеме финансирования, который предусматривался на реализацию проекта ЮГК, не возникло, хотя переговоры с международными финансовыми институтами были проведены, и с их стороны была выражена готовность по выделению средств. Ввиду ненадобности мы отказались от первого пакета кредитования в размере $2 млрд», — сказал Шарифов в среду на совещании по социально-экономическим вопросам.

Вместе с тем, по его словам, между ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор) и MIGA было подписано кредитное соглашение на сумму $750 млн.

«Однако в получении этого кредита уже нет необходимости. За счет экономии в рамках проекта и запуска ЮГК, ЗАО «CQD» получило свободный денежный поток, за счет которого и обеспечивает финансирование этого проекта», — цитирует министра «Интерфакс».

Minval.az