По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку начался процесс создания общественных пляжей. Об этом говорится в заявлении Исполнительной власти Баку.

Сообщается, «учитывая пожелания жителей и многочисленных гостей столицы, и их многочисленные обращения в IDEA, Лейла Алиева выступила с инициативой создания на прибрежных территориях общественных пляжей как альтернативы частным центрам отдыха и платным пляжам».

Первый из них площадью 6 гектаров создан на территории пляжа «Шихов» на Сальянском шоссе, 32 (напротив Главного управления таможни). Прибрежная полоса очищена и благоустроена, здесь установлены 60 навесов, шесть раздевалок, по две душевые кабины и санитарных узла, а также беседки, футбольная и волейбольная площадки, проложена асфальтовая дорога к пляжу, создана парковка в 3500 кв.м.

На территории установлены скамейки и гамаки, а также специальные контейнеры для мусора, выполнены дополнительные работы.

Аналогичные общественные пляжи в скором времени откроются в Пиршаги и Бузовне. В целом создание общественных пляжей планируется на 7 прибрежных территориях Баку.

Вход на общественные пляжи и другие услуги бесплатны. Порядок и чистоту на пляжах будет обеспечивать специальный персонал, уточнили в ИВ столицы.

Minval.az