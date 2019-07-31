Валютные резервы Азербайджана достигли $49 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на совещании, посвященном вопросам социально-экономической сферы.

«Мы достигли рекордного показателя по объему валютных резервов, которые находятся на уровне $49 млрд. Это наш большой успех. За 6 месяцев текущего года валютные резервы страны увеличились на $4 млрд. Мы очень экономного используем эти средства и именно по этой причине в кризисный период, в годы низких цен на нефть мы смогли сохранить и увеличить валютные резервы», — заявил глава государства.

По его словам, Азербайджан также существенно снизил внешний долг, который в настоящее время составляет 19% от ВВП.

«Этот показатель является одним из лучших в мире, поскольку в некоторых странах размер внешнего долга превышает ВВП или находится на одном уровне с ним. Нам и впредь следует быть очень внимательным в этом вопросе. Привлекать кредиты можно только в проекты стратегической значимости, поскольку у нас есть внутренние возможности, и мы должны их использовать», — сказал президент.

Minval.az