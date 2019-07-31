Если бы Германия в годы Великой Отечественной войны захватила Баку, это стало бы катастрофой для всего человечества. Об этом в интервью корреспонденту «Вестника Кавказа» заявил военный историк Алексей Исаев.

«СССР перед Второй мировой войной имел два главных источника нефти — это бакинские нефтепромыслы и условно грозненские, то есть Северный Кавказ. То, что сейчас является основой для нефтяной отрасли России, — Западная Сибирь — тогда еще не была разведана. На самом деле, в то время были допущены большие ошибки в разведке месторождений, поэтому во время войны все попытки добиться какого-то результата из новых месторождений не имели успеха. По этой причине Баку стал надеждой и опорой советского нефтяного топливно-энергетического комплекса», — поведал историк.

При этом он обратил внимание на то, что добыча велась в очень тяжелых условиях, оборудование работало на износ. «Его было нечем заменять, потому что все было брошено на оборону. Предприятия, которые могли отремонтировать нефтеперерабатывающие, нефтедобывающие элементы Баку и всего Азербайджана, не чинились и не ремонтировались. Все делалось, как говорится, на живую нитку. И даже добыча нефти несколько падала. Тем не менее, Баку оставался опорой советского топливного комплекса», — отметил Алексей Исаев.

По словам историка, сегодня можно вполне определенно утверждать, что захват бакинских нефтепромыслов либо их разгром с воздуха имел бы поистине катастрофические последствия. «В отличие от Германии, которая еще до войны построила масштабный комплекс по производству синтетического горючего, в СССР дальше экспериментов в Кемерово дело не пошло. Нефти Сибири нет. Другие месторождения, как, например, Дрогобыч на Западной Украине, были недоступны. Так что потеря Баку была бы катастрофой для СССР, можно даже сказать, катастрофой для человечества», — подчеркнул он.

В свою очередь, начальник Центрального архива Министерства обороны России Игорь Пермяков прежде всего акцентировал внимание на том, что в то время нефть играла очень серьезную роль.

«Когда немцы наступали в 1942 году на Воронеж, было понимание того, что Гитлер хочет развернуть свои войска так, чтобы захватить бакинскую нефть, поскольку это стратегически важная территория, которая содержит полезные ископаемые, критически важные для хода, ведения и итогов боевых действий. И велась соответствующая обороны, чтобы не допустить туда фашистов. Были серьезные потери. Большие силы и средства были направлены для того, чтобы не допустить продвижение немцев в этом направлении», — рассказал он.

«Чтобы понять направление главного удара, надо просчитать многие факторы — что важно политически, что важно стратегически, что важно стратегически в военном плане. Немцы предприняли некоторые отвлекающие маневры, то есть подбрасывали нам дезинформацию, чтобы мы не могли определить направление главного удара. В Воронеже как раз и была такая ситуация: или они пойдут на бакинскую нефть, или они пойдут на Москву второй раз. Это очень интересный момент, который требует дополнительного исторического исследования», — заключил Игорь Пермяков.

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