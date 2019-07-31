В связи с преступлениями, вызвавшими общественный резонанс в республике, завершено следствие и переданы в судебные инстанции 32 уголовных дела в отношении 70 человек.

Как сообщает АПА, это было отмечено на расширенном оперативном совещании в Генеральной прокуратуре, посвященном итогам обсуждений, проведенных на региональных совещаниях и связанных с работой, проделанной в первом полугодии 2019 года органами прокуратуры по направлениям деятельности, предусмотренным в Законе Азербайджанской Республики «О прокуратуре».

Было отмечено, что следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с терактом, совершенным 3 июля 2018 года в Гяндже радикально настроенным Юнисом Сафаровым и другими преступниками, попыткой умышленного убийства, действиями, направленными на насильственный захват власти и другими фактами было профессионально продолжено, в результате 29 членов организованной преступной группировки были привлечены к ответственности путем обвинения по соответствующим статьям УК и арестованы, 11 из них были объявлены в международный розыск.

Кроме того, было продолжено следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с совершением группой радикально настроенных лиц насилия, массовых беспорядков, сопровождавшихся оказанием вооруженного сопротивления представителям власти 10 июля 2018 года в Гяндже, умышленному убийству 2 сотрудников полиции и другим фактам, были привлечены в качестве обвиняемых и арестованы 61 человек, один из них был обезврежен сотрудниками полиции за время розыска, поиски одного из них продолжаются.

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