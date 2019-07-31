Турция направила специалистов на поиски азербайджанского истребителя МиГ-29. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Как сообщается, в группу входят 10 сотрудников подводного поисково-спасательного отряда Военно-морского флота Турции.

Связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

Истребителем управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант Рашад Атакишиев. О судьбе пилота ничего не известно.

Minval.az