В Сабирабаде у двух человек выявлена сибирская язва, один из них скончался, сообщает Минздрав.

В больницу Сабирабадского района ранее с высокой температурой обратились два человека, передает Тренд.

«Сначала эти люди сочли, что высокая температура связана с простудой, но потом их состояние ухудшилось и они были госпитализированы. Во время обследования завинфекционным отделением Фазиль Алиев предположил, что у них сибирская язва. Их анализы были отправлены в Имишлинскую районную противочумную станцию, специалисты которой подтвердили этот диагноз. Родственники пациентов решили везти их в столицу», — сказали в минздраве.

Было отмечено, что 25 июля больные в тяжелом состоянии были помещены в Клинический медцентр. 29 июля один из них – 60-летний мужчина скончался. «Как сообщили врачи, язва была обнаружена на пальце руки скончавшегося. В настоящее время проводится лечение второго пациента», — сказали в минздраве.

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