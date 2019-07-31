Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 августа.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-27, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

Что касается ожидаемых погодных условий на пляжах Абшерона, здесь будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана 1 августа без осадков, однако в некоторых местах Большого и Малого Кавказа ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки примут ливневый характер, есть вероятность гроз, града. Скорость западного ветра в некоторых местах временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 1-2 августа на Абшеронском полуострове ожидается жаркий температурный дискомфорт, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az