«Покажите мне такую страну, где заколочены храмы, где священник скрывает под рясой КГБ-шный погон» — пел когда-то Игорь Тальков. Сегодня во многих странах бывшего СССР храмы уже давно не «заколочены», а скорее как раз наоборот. Только вот оказалось, что избавиться от советского казарменного атеизма куда проще, чем вычистить из церковной иерархии обладателей тех самых «погон под рясой». Это в очередной раз подтверждают события вокруг монастырского комплекса Кешикчидаг. Архимандрит мужского монастыря Давид Гареджи Кирион (Ониани) выступил с очередным громким заявлением. По его словам, такие-сякие «азербайджанские пограничники перекрыли весь периметр монастыря Удабно, они не пускают момельщиков, туристов и духовных лиц». После чего начал стращать слабонервную публику: в Давид-Гареджи крайне напряженная ситуация, на территорию монастыря Удабно не могут войти и грузинские пограничники, так как им запрещено это делать. Потом признал: «Количество наших пограничников тоже увеличено, но они стоят у подножия хребта, они не могут подняться наверх, в монастырь Удабно, так как на всей территории стоят азербайджанские пограничники. Я говорю, что это типичная, классическая оккупация территории. Ведутся переговоры и у Азербайджана не было права изменять де-факто ситуацию, это нарушение международного законодательства. Сегодня мы требуем простого, чтобы был восстановлен статус-кво, как это было до 2019 года, когда происходил беспрепятственный доступ туристов, молельщиков, духовных лиц. Впоследствии, если работа комиссии установит, что монастырь Удабно подпадает под пограничную зону Азербайджана, пожалуйста, пускай тогда они и занимают эту территорию».

Только вот, похоже, архимандрит Кирион, как бы это помягче, нарушает библейскую заповедь «Не обмани». О том, что происходит вокруг Кешикчидага, обстоятельно разъяснили аудитории грузинские официальные лица. Как заявил замглавы грузинского МИД Лаша Дарсалия, передвижение паломников и туристов по территории грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, который расположен вдоль спорного участка границы Грузии с Азербайджаном, ограничено в целях безопасности и во избежание инцидентов. Мера как минимум нелишняя. Напомним: 14 июля азербайджанские пограничники на фоне проливных дождей и реальной угрозы затопления одной из церквей комплекса передали грузинским коллегам находившиеся там иконы. Причем, как утверждают авторитетные источники в азербайджанском экспертном сообществе, речь шла не об исторических старинных иконах, а о современном новоделе. Тем не менее вокруг этого шага азербайджанских пограничников постарались взвинтить напряженность, устроили «шествие» к спорным участкам границы, где местные «активисты» принялись оскорблять азербайджанских пограничников. Тогда благодаря хладнокровию и профессионализму азербайджанских пограничников все обошлось без крови и жертв. Степень опасности такого рода инцидентов сознают и в Баку, и в Тбилиси. Добавим от себя: особенно в ситуации, когда конфликт старательно раздувается из Москвы. После состоявшегося в Батуми митинга «Патриотов Грузии», которые, с одной стороны, требовали отказаться от курса на вступление Грузии в НАТО и «воинственной риторики» в отношении России, но, с другой, весьма активно тиражировали воинственную риторику в адрес Азербайджана в связи с Кешикчидагом, на этот счет осталось очень мало сомнений (если они вообще были). Теперь господин Лаша Дарсалия поясняет: «После указанного инцидента азербайджанская сторона увеличила количество пограничников и на подконтрольной им территории разместила временную инфраструктуру для логистического обеспечения. Параллельно, на указанном участке увеличилось и количество грузинских пограничников. При этом в целях безопасности и во избежание дальнейших инцидентов установлено временное ограничение на передвижение паломников и туристов». И самое главное, по его словам, на данном этапе пограничные ведомства Грузии и Азербайджана активно ведут переговоры, чтобы полностью разрядить обстановку и вернуть ситуацию в обычное русло, и на этом фоне «недопустимо искусственное обострение ситуации. Подобные инциденты наносят вред стратегическим отношениям двух стран».

Но самое главное, после восьмилетнего перерыва возобновила работу совместная комиссия по демаркации и делимитации границы. Ее эксперты должны провести работы на месте и изучить спорные участки границы. Первая встреча экспертов намечена на 19-23 августа. «Все согласны с тем, что Грузии нужны установленные границы для развития и для курса, который мы взяли. Соответственно, президент Грузии считает, что комиссии нужно дать возможность работать. Безусловно, ни у кого нет иллюзий, что это произойдет сегодня или завтра. Но у комиссии должна быть возможность работать в мирной и эффективной среде, чтобы достичь того результата, которого мы хотим достичь», — с таким заявлением выступила пресс-спикер президента Грузии Саломе Зурабишвили Хатия Моисцрапишвили. В переводе: власти Грузии занимают сдержанную позицию, хотят дать возможность комиссии работать в тишине и спокойной обстановке и призывают всех не поддаваться на провокации и уж тем более не устраивать их.

Но вот это, похоже, как раз и не входит в планы определенных сил. Среди которых есть не только, пардон, митинговые горлопаны, но и церковные иерархи. Напомним: это тот самый архимандрит Кирион, который в апреле нынешнего года уже выступал с алармистскими заявлениями: дескать, нехорошие азербайджанские пограничники перекрыли доступ паломникам в монастырь Удабно! Именно с этого его заявления, напомним, и начался нынешний виток напряженности вокруг Кешикчидага. И теперь сей субъект вновь старательно раздувает страсти. И самое главное, пребывает в полной уверенности, что все впечатлены его духовным саном, и никто не задумается, каким «богам» на самом деле служит архимандрит Кирион и какие погоны могут обнаружиться под рясами некоторых церковных иерархов. И не только в России, кстати говоря.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az