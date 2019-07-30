Для единства каждого народа крайне необходимо, чтобы его продолжатели знали и чтили свою историю, уважали и соблюдали свои национальные традиции. Не зря говорят, что «народ, лишённый свою историю, не имеет своего будущего». Диаспора тот же самый народ, но сформированный уже за пределами исторической родины. Поэтому очень важно, чтобы активисты диаспоры знали историю своей национальной общины в стране формирования, уважали своих аксакалов и предводителей, продолжали их дело. Исторический опыт показывает, что только последовательными решениями и действиями можно добиться желаемого результата. Случайный успех непрочный, так как он не имеет надёжного фундамента.

​Поэтому для диаспоры знание истории своего формирования очень важно, так как изучение этой истории позволяет извлекать из неё горькие уроки и не повторять ошибки предыдущих поколений своих соплеменников. Знание истории диаспоры также позволяет успешно развивать её лучшие традиции и использовать положительный опыт тех, кто стоял у истоков формирования национальной общины.

​Нынешний раскол и разобщённость многомиллионной азербайджанской диаспоры связаны с тем, что её активисты вовсе не чтут ни историю, ни предводителей и аксакалов своей диаспоры. Сегодня азербайджанской диаспорой часто хотят руководить случайные люди, у которых есть небольшие деньги, но они имеют огромные амбиции и тщеславие. У них нет никакого опыта и внятной программы по строительству диаспорских структур и они просто стремятся показать себя своим землякам. Поэтому диаспорские общественные организации таких людей внезапно появляются и, не находя свою нишу, быстро исчезают. В результате они вместо объединения всё больше раскалывают нашу диаспору, отталкивают наших соотечественников от её общественных организаций. После каждого неудачного появления общественных организаций случайных людей морально-психологическая атмосфера в нашей диаспоре становится ещё более удручающей.

​Все эти процессы можно увидеть на примере азербайджанской диаспоры в России, где по разным данным, живёт более двух миллионов азербайджанцев. Эта самая большая азербайджанская диаспора в мире, не считая, конечно, исторические родины нашего народа — северный независимый Азербайджан и южный иранский Азербайджан. Столько азербайджанцев, сколько сегодня живут в России, нет даже в братской Турции. Но, к большому сожалению, большая численность нашей диаспоры в России вовсе не говорит о единстве и хорошей организованности наших соотечественников, проживающих в этой стране.

​Если с нашей диаспорой, особенно в России, всё на самом деле так плохо, то тогда зачем нам не совершать небольшой исторический экскурс, чтобы узнать какие люди стояли у истоков азербайджанской диаспоры, кто создал её первые общественные организации, кто внёс максимальный вклад в дело формирования нашей диаспоры? Освежив и обогатив свою историческую память мы можем избавиться от многих наболевших проблем нашей диаспоры.

​Первая общественная организация азербайджанцев в России была создана ещё до распада СССР — в 1988 году по инициативе и при активном участии известного азербайджанского бизнесмена и мецената, общественного деятеля и политика Физули Мамедова. Эта организация называлась «Азербайджан бирлиги» («Единство Азербайджана»). Её цель была сплотить российских азербайджанцев вокруг единой диаспорской структуры. Создавать тогда общественную организацию с национальным названием было очень рискованным делом. Спецслужбы СССР могли бы обвинить создателя такой организации в пропаганде национализма и даже пантюркизма.

​Однако несмотря на это, Физули Мамедов проявил смелость и прозорливость, собрав вокруг себя активистов азербайджанской диаспоры. В будущем именно активисты «Азербайджан бирлиги» создали первые общественные организации азербайджанской диаспоры, численность которой в России резко увеличилась после распада СССР. В дальнейшем немалое число азербайджанцев, живущих и работающих в России, переехали в страны Европейского союза и там начали создавать свои диаспорской структуры. Таким образом, именно Физули Мамедов как де-юре, так и де-факто оказался у истоков создания не только азербайджанской диаспоры в России, но и во всех странах Европы.

​В связи с этим следует напомнить, что первый самый масштабный и представительный форум азербайджанской диаспоры с момента её создания также был проведён Физули Мамедовым. Это был съезд азербайджанских диаспор России, стран СНГ и Балтии, состоявшийся 11 марта 1999 года в престижном московском «Президент-Отеле». Азербайджанская диаспора впервые проводила такой крупный форум и в таком престижном и роскошном пятизвёздочном отеле. Данный съезд был проведён на очень высоком организационном уровне и вызвал сильнейший резонанс как в Азербайджане, так и за его пределами. Это стало поворотным моментом в жизни нашей диаспоры. Тогда, впечатленный этим форумом Президент «Всемирного Азербайджанского Конгресса» (Dünya Azərbaycanlıları Konqresi) Джавад Дерахти (Cavad Derəxti) заявил, что «Физули Мамедов азербайджанскую диаспору из подвалов привёл в пятизвёздочные отели».

​Съезд азербайджанских диаспор России, стран СНГ и Балтии 1999 года был проведён при поддержке Некоммерческой благотворительной организации «Фонд Фрэнка», созданной и финансируемой Физули Мамедовым. Этот форум получил широкую поддержку и одобрение азербайджанской общественности и был освещён ведущими СМИ Азербайджана. Поэтому сохранилось множество фото и видео-кадров с этого съезда, участники которого единогласно избрали экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева почётным Председателем Первого Съезда Азербайджанцев мира, намеченного на 2001 год в Баку. На московском съезде диаспоры 1999 года участвовали руководители 52 региональных общественных организаций азербайджанцев из России, стран СНГ и Балтии, в том числе члены Высшего совета Международной Азербайджанской Гражданской Ассамблеи.

​Тот съезд по инициативе Партии Народной-Патриотический Союз «Азербайджан XXI век» (НПС «Азербайджан XXI век»), Председателем которой был Физули Мамедов, проголосовал за создание организационного комитета по проведению съезда всемирной азербайджанской диаспоры и принял Меморандум по решению армяно-азербайджанского конфликта. В данном Меморандуме была выражена обеспокоенность участников съезда в связи с неэффективной работой Минской группы ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта и пассивной реакцией мировой общественности на этот конфликт. Участники съезда в один голос призывали ускорить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Это был первый случай, когда азербайджанская диаспора на таком высоком представительном уровне выражала своё коллективное мнение по поводу карабахской проблемы и призывала мировое сообщество подключиться к решению этого конфликта.

​Кстати, сама Партия НПС «Азербайджан XXI век» была создана при широкой поддержке азербайджанской диаспоры. Её называли «партией азербайджанских патриотов и диаспоры». Среди азербайджанской диаспоры в России было около 700 тысяч сторонников этой партии, а в самом Азербайджане более 300 тысяч человек поддерживали Партию НПС «Азербайджан XXI век»

​Напомню, что тогда азербайджанские диаспоры в странах Европейского союза ещё не были сформированы. Это было связано с тем, что самая крупная азербайджанская диаспора, сформированная в России, появилась в результате массовой эмиграции наших соотечественников в эту страну после распада СССР и начала экономического кризиса в Азербайджане в начале 90-х годов прошлого века. А крупные азербайджанские общины в странах Европы начали появляться после экономического кризиса в России, возникшего после дефолта этой страны 17 августа 1998 года. Разорённые этим экономическим кризисом многие азербайджанские бизнесмены стали из России переселяться в экономически более благополучные и стабильные страны Европы — в Германию, Нидерланды, Люксембург, в скандинавские страны и другие государства Евросоюза. Наши соотечественники вместе с собой из России в страны Евросоюза экспортировали также и опыт азербайджанской диаспоры, накопленный в этой стране при активном участии того же самого Физули Мамедова.

​После того, как в странах Европы азербайджанские общины стали ощутимой силой, возникла необходимость их объединения. В связи с этим в 2003 году Физули Мамедов призывает создать международную структуру, которая объединит все азербайджанские общины мира. В результате создаются и в марте 2005 года в Министерстве юстиции России зарегистрируются две крупные общественные организации нашей диаспоры — «Союз Азербайджанцев Мира» («САМ») и «Всемирный Азербайджанский Культурный Фонд» («ВАКФ»). Президентом «САМ» и «ВАКФ» участники учредительных съездов этих организаций единогласно избирают Физули Мамедова.

​Вскоре отделения «САМ» открываются в европейских странах, где уже сформировались азербайджанские диаспоры, — в Турции, Италии, Польше, Германии, Швеции и других странах Европы. Одновременно при финансовой и организационной поддержке «Союза Азербайджанцев Мира» в европейских странах создаются общественные организации наших соотечественников. В будущем европейские азербайджанцы настоятельно просят Физули Мамедова активно участвовать в работе этих организаций и делиться своим опытом. Так, на 5–ом съезде «Европейского Азербайджанского Конгресса» («ЕАК»), состоявшегося 27 февраля 2017 года в Амстердаме (Нидерланды), Физули Мамедова избирают Первым вице-президентом «Европейского Азербайджанского Конгресса».

​Спустя много лет Физули Мамедов с триумфом возвращается и в «Круглый зал» престижной московской гостиницы «Президент-Отель». Через 20 лет после проведения в этом зале большого представительного съезда азербайджанских диаспор России, стран СНГ и Балтии, он здесь провёл новое крупное мероприятие нашей диаспоры. При поддержке возглавляемого Физули Мамедовым «Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда» 27 апреля в «Круглом зале» «Президент-Отеля» состоялся Первый Московский Форум Азербайджанцев, в котором участвовали представители общественных организаций азербайджанцев из 56 регионов России. Всего в этом форуме вместе с известными представителями азербайджанской интеллигенции участвовало более 120 человек.

​Участники Первого Московского Форума Азербайджанцев единогласно приняли решение об учреждении «Союза Азербайджанцев России» («САР»). Президентом «Союза Азербайджанцев России» единогласно был избран Физули Мамедов, который также является Президентом «Союза Азербайджанцев Мира» и «Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда». Причём, кандидатуру господина Мамедова на пост Президента «САР» предложили сразу несколько участников Форума. Выступавшие на Форуме заявили, что судьбу азербайджанской диаспоры России можно доверить именно Физули Мамедову, так как у него есть огромный опыт работы с нашей диаспорой и достаточный потенциал для объединения наших соотечественников.

​Участники Форума отметили, что Физули Мамедов в течение уже более 30 лет последовательно продвигает идею единого азербайджанства, которая подразумевает объединение азербайджанцев всего мира под крылом единой влиятельной организации. По их словам, сегодня в России насчитывается более 260 общественных организаций, созданных нашими соотечественниками. Однако о более 95% этих организаций нам ничего неизвестно. Такое количество организаций говорит о глубоком расколе внутри нашей диаспоры. Поэтому уже давно назрело собрать все эти общественные организации под крылом единой диаспорской структуры.

​Первый Московский Форум Азербайджанцев, ставший одновременно и учредительным съездом «Союза Азербайджанцев России», является первым очень значимым событием по объединению азербайджанцев России, состоявшимся за последние годы. Историческая значимость этого Форума заключается в том, что он проводился в самых тяжёлых для нашей диаспоры условиях. Как известно, в последние годы из-за интриг и борьбы за лидерство распались или погрузились в глубокий кризис самые известные общественные организации азербайджанцев России.

​В частности, влиятельная в своё время Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос) стала жертвой интриг и лидерских амбиций её руководителей и активистов, а «Всероссийский азербайджанский конгресс» («ВАК») из-за безответственности его руководителей 15 мая 2017 года был ликвидирован Верховным судом России. Однако, несмотря на все старания активистов нашей диаспоры, скандалы вокруг лидеров ФНКА АзерРос продолжается, а «ВАК» до сих не смог восстановить свою деятельность даже под новым названием «Лига азербайджанцев России».

​В таких условиях наши соотечественники, создавшие «Союз Азербайджанцев России», не имели морального права и дальше сидеть сложа руки и спокойно смотреть как разрушаются организационные структуры азербайджанской диаспоры. Обстоятельства обязывают, что для укрепления влияния азербайджанской диаспоры и эффективной защиты прав и интересов наших соотечественников в России наша диаспора должна объединиться. Именно в единстве находится сила нашей диаспоры, а не в её численности.

​Сегодня в России проживает более 2-х миллионов азербайджанцев. Однако из-за разобщённости нашей диаспоры они должным образом не представлены в законодательных органах и государственных структурах России, очень пассивно участвуют в общественно-политической жизни этой страны. Азербайджанцев не видны и в ведущих российских СМИ, особенно в федеральных телеканалах, многие из которых оказались под влиянием армянской диаспоры. «Союз Азербайджанцев России» стремится решить эти проблемы, чтобы укрепить влияние нашей диаспоры.

​Но Физули Мамедов только с диаспорской деятельностью не ограничивается. Он уже более 30 лет параллельно занимается благотворительностью в России, Азербайджане, Белоруссии, Турции, Узбекистане, в европейских и других странах. С 2015 года через «Союз Азербайджанцев Мира» и «Всемирный Азербайджанский Культурный Фонд», а с мая 2019 года под эгидой «Союза Азербайджанцев России» регулярно проводит благотворительные акции в Азербайджане, помогает семьям шехидов, ветеранам карабахской войны, азербайджанским спортсменам, а также нашим соотечественникам, оказавшимся в сложных ситуациях в эмиграции. В частности, за последние три года Физули Мамедов подарил 17 квартир семьям шехидов и ветеранам карабахской войны, десятки бывших и действующих военнослужащих, получавших ранения в боевых действиях против армянских оккупантов, за счёт средств Физули Мамедова прошли курсы лечения и реабилитации в лучших клиниках Азербайджана и Турции, тысячи азербайджанских студентов, учащихся за пределами Азербайджана, получили от него финансовую помощь и т.д. Все благотворительные акции Физули Мамедова невозможно перечислять в одном материале.

​Азербайджанцы не забыли и предыдущие благодарные акции Физули Мамедова. Многие помнят, как в 90-е годы он активно оказывал финансовую помощь создаваемой азербайджанской армии и беженцам, выделял стипендии студентам и т.д.

​Причём, как в работе с диаспорой, так и в своих благотворительных акциях Физули Мамедов действует с ювелирной точностью, выбирая самые наболевшие проблемы Азербайджана и нашей диаспоры. Возможно, в его характере сказалось то, что он после окончания школы служил в армии, получив воинскую специальность снайпер-инструктор. Как и снайпер, господин Мамедов в достижении своих целей терпелив, настойчив и проявляет последовательность и упорство.

​О характере, заслугах и смысле жизни Физули Мамедова лучше всего говорят его награды. За большой вклад в развитие предпринимательства и огромную благотворительную деятельность компания «Интер-Север», которую в 1990 году основал и до сих пор возглавляет Ф. Мамедов, награждена Орденом «Слава России» и Орденом Петра Великого I степени. В июне 2002 года «За особые заслуги в благотворительной деятельности» Рязанское отделение Российского благотворительного фонда ветеранов войны, труда и Вооружённых сил наградило Ф. Мамедова медалью «За доброту и щедрость». Ф. Мамедов награждён медалью «В память 850-летия МОСКВЫ», является кавалером Ордена Петра Великого первой, второй и третей степени. Он также награждён Орденом Ломоносова за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в оказание поддержки отечественной науки и образования, удостоен ордена «Меценат России», за большой вклад в организацию празднования 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 5 мая 2005 года ему была вручена медаль ордена «Великая Победа».

​Можно перечислять ещё полтора десятка орденов и медалей, которыми удостоен Физули Мамедов. Он без всякого преувеличения является живой легендой, который ходит среди нас, и как ангел хранитель помогает семьям шехидов, ветеранам карабахской войны, тяжелобольным, студентам и другим нашим соотечественникам, оказавшимся в крайне тяжёлой ситуации. Эти люди молятся Богу, просят у него помощь, но им на помощь приходит Физули Мамедов.

Азер Мурадбейли,

Баку — Москва — Баку

Minval.az