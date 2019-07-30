В Японии одобрили эксперименты по созданию гибридных эмбрионов человека и животных. Опыты будут проводиться в рамках исследования по получению донорских органов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Science Alert.

Исследователи планируют ввести плюрипотентные стволовые клетки человека в эмбрионы генетически модифицированных крыс и мышей, у которых не развивается собственная поджелудочная железа. В течение двух лет ученые будут наблюдать за развитием грызунов с человеческой железой, отслеживая состояние внутренних органов, включая мозг. После этого биологи поставят эксперимент на свиньях.

Хотя гибридные эмбрионы человека и животных создавали и раньше, им не позволяли развиваться во взрослых особей. Одно из опасений состоит в том, что у грызунов может начать формироваться человеческий мозг. Согласно условиям, если исследователи обнаружат, что центральная нервная система подопытных млекопитающих состоит на 30 процентов из чужеродных клеток, эксперимент остановят.

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