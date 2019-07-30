В Баку 30-летний мужчина утонул в море.
На Герадильском пляже утонул Алигейдар Алиев 1989 г.р, передает Репорт.
Тело извлечено из воды водолазами.
В Баку 30-летний мужчина утонул в море.
На Герадильском пляже утонул Алигейдар Алиев 1989 г.р, передает Репорт.
Тело извлечено из воды водолазами.
Дата: 2019/07/30 16:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
53
30 июля в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана для участия в конкурсе
В Баку заключенный совершил суицид.
К поиску потерпевшего крушения военного самолета привлечены иностранные специалисты и современное оборудование, заявили в Минобороны
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку,
29-30 июля начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность пограничных войск, осуществляющую охрану
В январе-июне этого года ОАО »Азеркосмос» экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги) стоимостью 18,6 млн долларов в 19 стран
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последний день июля.
В Загатальском районе Азербайджана арестован сын должностного лица.
Коста-Рика закрывает посольство в Азербайджане.