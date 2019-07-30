К поисковым операциям самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушения во время учебно-тренировочного полета 24 июля, привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, с целью привлечения к операциям дополнительных сил также было сделано обращение в соответствующие структуры Турции, и в ближайшее время ожидается прибытие специалистов этих структур в нашу страну.

«В то же время, расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства надлежащих структур нашей страны. Следует отметить, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжающиеся с момента крушения самолета по сегодняшний день, под руководством комиссии, созданной по поручению Министра обороны, в настоящее время поисковые операции интенсивно проводятся», — говорится в сообщении.

Minval.az