Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной рейд для проверки ситуации, связанной с управлением сточными водами в центрах отдыха в прибрежной зоне Каспия на территории Баку, Сумгайыта, северном и южном побережьях, проверили, как обстоят дела с исполнением данных ранее «поручений принудительного характера».

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова заявила журналистам, что во время рейдов было установлено, что в действующих на территории Хачмазского района центрах отдыха «Palma», «Riverin», «Ober Lyuks», «El Faro», «Təhsil», «Atlant», в Сумгайыте — «Dostluq», «Caspian Breeze», «Şərur», «Amore», «Nicat», «Freqat», «Regnum», «Röya», «Turan», «Təndir», «Qala» сточные воды сливаются в центральную канализационную систему.

В связи с тем, что в действующих в Хачмазском районе центрах отдыха «Çıraqqala», «Jalə», в Сумгайыте — «Duyğu», «Liman», «Atlantida», «Flaqman», «Narınqala», «Вalıqçı», «Alma», «Neptun», «Antalya», «Qala», в Баку — «Mirvari», «Riyad park», «Caspian Beach», «1001 gecə», «Eldarado», «Dostluq», «Аquapark» не были исполнены данные ранее «поручения принудительного характера», в суды подано ходатайство о приостановке их деятельности.

Во время рейдов было выявлено, что в действующих в Набрани центрах отдыха «Lotos», «Ulduz», в Сумгайыте — «Katamaran», «Sahil», «Diana», в Баку — «Bizim sahil», «Xəzər», «Türkan», «Simurq», «Voyage», «Qala» и «Antalya», в Лянкяран-Астаринской зоне — «Dağlar oğlu», «Həsirli», «Su pərisi», «Panorama» сточные воды сливаются в море без очистки, в отношении ответственных лиц были составлены акты. Для очистки сточных вод владельцам этих объектов даны обязательные к исполнению «поручения принудительного характера».

Minval.az