Кто в реальности провоцирует напряженность на границе Азербайджана и Армении?

Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь накаляется. Армянские агрессоры продолжают провокации в направлении погранично-боевых позиций Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе. 28 июля в 22:00 в очередной раз с армянской стороны подверглись обстрелу боевые позиции Службы и военно-транспортные средства. Так, армянские снайперы открыли огон по военно-медицинскому УАЗу, который был снабжен соответствующими знаками отличия «военно-медицинская помощь» и знаком Красного полумесяца. Ответным огнем огневые точки армянских снайперов были подавлены.

В Армении, разумеется, тут же обвинили во всем Азербайджан. Пресс-секретарь МИДа Анна Нагдалян заявила, что Ереван, оказывается, «категорически осуждает провокации», напомнила о многочисленных договоренностях, призывах Минской группы и т.д. И, конечно же, признала, что на границе был убит военнослужащий ВС РА Арман Булгадарян, еще двое получили ранения.

Добавим от себя: армянская «игра на обострение» на границе продолжается уже несколько дней. В субботу армянские снайперы открыли огонь по военному грузовику на границе. Целились в водителя, но, по счастливой случайности, никто не пострадал. В этот же день был ранен армянский солдат-контрактник. На следующий день, в воскресенье, был застрелен Арман Булгадарян, тоже контрактник. Теперь же получивший ранения контрактник Владимир Осипян госпитализирован в Ноемберянский медцентр.

Другой вопрос, зачем эту «игру на обострение» затеяла сегодня Армения.

Вспомним: после того, как в конце 2018 года Азербайджан на ненарушенных участках своей границы с Арменией заменил армию на пограничников, на границе стояла относительная тишина, а в Ереване старательно гадали, что означает неожиданная рокировка Азербайджана и как на неё реагировать. Проверять на прочность азербайджанскую границу Армения начала после провокации, устроенной, как теперь становится понятным, прокремлевскими элементами в Грузии у Кешикчидага. Не исключено, что ереванских стратегов не на шутку воодушевили комментарии некоторых юзеров в социальных сетях в стиле «почему наш пограничник не стрелял», да так, что Ереван решил повторить но азербайджанской границе тактику «ползучей аннексии», которую применяет Россия против Грузии. Тем более что нечто подобное Армения на границе с Азербайджаном практиковала ещё в советские годы, когда границы между республиками как бы существовали, но на местности обозначены не были. Правда, один убитый контрактник и двое его раненых коллег — это, простите за цинизм, доходчивое доказательство, что игры с огнем на азербайджанской границе — дело небезопасное, а азербайджанские пограничники на огонь отвечают огнем, причем метко, адекватно и профессионально. Но в Ереване не унимаются. И в общем-то понятно, почему.

Имеет право на существование версия, что Никол Пашинян пытается при помощи нового обострения отвлечь внимание аудитории от нарастающих внутриполитических проблем. Волнения в его родном Иджеване, с дракой с полицией, арестованными и пострадавшими стали для многих экспертов своеобразной «рубежной точкой». Теперь не только «Голос Армении», где Никола Воваевича с самого начала не жаловали, но и, к примеру, «Первый информационный» открыто рассуждает о том, что новые власти вместо реальных дел занимаются «охотой на ведьм». Словом, недавний «король ереванских улиц» стремительно теряет популярность. Неудивительно, что в этой ситуации Никол Пашинян хватается за войну как за последнюю соломинку и пытается при помощи обострения на границе отвлечь внимание от ситуации в Армении и еще получить в глазах общества мандат на «закатывание в асфальт» своих политических противников. То есть по сути дела повторяет ошибки Сержа Саргсяна, которые в конце концов и привели к краху его режима.

Возможно, по закону жанра, здесь надо посетовать, что у Пашиняна не хватило политической воли сделать те самые решительные шаги в урегулировании конфликта с Азербайджаном, о которых во время своего визита в регион говорил советник президента США Джон Болтон.

Но слишком многое указывает на то, что за обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении стоит Россия. Та самая Россия, на чьи «оружейные подарки» вновь намекают в Ереване. И похоже, не просто намекают, но и считают уже решенным делом. Правда, справедливости ради, даже эксперты ереванского «Спутника» признают сквозь зубы, что даже с помощью России не получится полностью сократить разрыв с Азербайджаном, но за каждым оружейным траншем здесь видят готовность России и дальше прикрывать свой «форпост».

А вот у России, которая не торопится этот самый «форпост» одергивать, свой расчет. Москву раздражают и успех «Южного газового коридора», тем более что «Газпром» стремительно теряет позиции на европейском рынке, и развитие связей Азербайджана с Западом. Где пищу для размышлений дает и увеличение американской поенной помощи Азербайджану, которое изрядно напугало не только армянских лоббистов, и недавний визит министра экономики Франции в Азербайджан, и корректировка позиции Евросоюза, и активизация связей Баку с НАТО.

И еще один штрих. Как раз в те дни, когда с границы Азербайджана и Армении приходят тревожные новости, в Москве наметилась «смена дипломатического караула» на южнокавказском направлении. По информации «Комменсанта», дипломатическую службу готовится оставить Григорий Карасин, который курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, отвечает за взаимодействие с палатами Федерального собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства. В его ведении — не только Украина, но и Южный Кавказ, в том числе карабахское урегулирование. Карасин, по сведениям «Ъ», выдвигается в Совет Федерации. На его место рассматриваются три кандидата. Причем фаворитом считается нынешний директор консульского департамента министерства Иван Волынкин, бывший посол РФ в Армении.

Можно, конечно, изобрести успокоительное объяснение: дескать, у Волынкина не очень складывались отношения с Пашиняном, и теперь, на фоне поставок С-400 в Турцию… — и далее в зависимости от степени оптимизма и полета фантазии. Только вот в таком случае не стоит слишком уж отрываться от реальности. Сам факт того, что фаворитом в мидовских и околомидовских кругах считают экс-посла РФ в Армении Волынкина — верный признак, что ситуацию в регионе РФ рассматривает, как бы это поделикатнее, через «армянскую призму». Да и, похоже, других «инструментов», кроме своего «форпоста» и провокаций от его имени, у Москвы просто нет. А так как платить в случае удачи придется Азербайджану, а неудачи — Армении, то риск в Москве посчитали для себя вполне допустимым. Даже на фоне «крымнаша», санкций и статуса мирового изгоя.

Только вот… глядя на регион через эту самую «армянскую призму», не получится увидеть перемен, которые происходят сегодня в нашей стране. Азербайджан — это уже не то государство, в отношении которого подобные методы могут иметь успех. И не «политическая провинция», до которой мировому сообществу просто нет дела. Так что шансов на выигрыш в провокационной игре на границе не просматривается — ни для Москвы, ни для ее «форпоста». Так что Москве лучше уяснить для себя, где сегодня проходит «граница допустимого»

Нурани, политический обозреватель

Minval.az