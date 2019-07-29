B Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе в понедельник по делу экс-руководителя ОАО «Международного банка Азербайджана»(МБА) Джахангира Гаджиева , экс-депутата Дуньямина Халилова и еще 19 обвиняемых состоялось заключительное выступление прокурора.

Гособвинитель предложил назначить Гаджиеву в совокупности с его предыдущим наказанием, лишение свободы на 17 лет.

Для Халилова также вместе с предыдущим наказание прокурор попросил 15 лет 9 месяцев лишения свободы.

Свояку Гаджиева Исмаилу Идаятзаде он попросил 6 лет лишения свободы.

B отношении остальных прокурор попросил назначить условное наказание, сообщает Contact.az.

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