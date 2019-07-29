Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов по указу президента Франции награжден орденом Почетного легиона Франции офицерской степени.

От имени правительства Франции орден премьер-министру Азербайджана вручил находящийся с визитом в Баку министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Новруз Мамедов — профессиональный исследователь французского языка и литературы — удостоен высокой награды за вклад, вносимый в азербайджано-французское сотрудничество.

Орден Почетного легиона учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших (кавалера Большого креста и высшего офицера), за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения за исключением особых случаев проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням.

Minval.az