Два человека погибли, еще девять человек получили травмы в столкновении микроавтобуса, который перевозил граждан Азербайджана, с грузовиком в Ростовской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД РФ в понедельник.

«Утром на 958-м километре трассы М-4 «Дон» водитель автомобиля Volkswagen Crafter, который перевозил 13 пассажиров (все граждане Республики Азербайджан, следовали из Москвы в Баку в частном порядке), столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем MAN с полуприцепом Schmitz»,- сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Volkswagen погибли.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до девяти человек.

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