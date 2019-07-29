Известный своей проармянской позицией российский военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал сообщения о военной помощи, предоставленной США Азербайджану в 2018-2019 годах, которая составила свыше 100 миллионов долларов.

«Все это определенно связано со стремлением усиления американского присутствия в регионе, главной целью которого являются напряженные отношения между Ираном и США и политика президента Дональда Трампа. Никогда прежде не шла речь о поддержке таких масштабов. Эти средства в основном предназначены для обеспечения безопасности южной границы в Каспийском море», — заявил он.

По его словам, «в случае сотрудничества такого размаха есть риски, поскольку нет гарантий того, как и когда эти средства могут быть применены в зоне карабахского конфликта, хотя они предоставляются США — сопредседателем Минской группы ОБСЕ Азербайджану для выполнения определенной работы в определенной области».

Minval.az