Париж заинтересован в сотрудничестве с Баку в возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и оборонной промышленности, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр в Баку с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

«Азербайджан всегда являлся для Франции важным экономическим партнером и мы всегда придавали этому большое значение. Мы хотим перейти на новый этап экономического и финансового сотрудничества. Мы заинтересованы в сотрудничестве в энергетической сфере, в возобновляемых источниках энергии и оборонной промышленности», — сказал Ле Мэр.

Minval.az