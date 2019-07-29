В МИД России фактически определились с тем, кто станет заместителем министра вместо выдвигающегося в Совет федерации Григория Карасина. Карасину 23 августа исполняется 70 лет. Согласно закону «О государственной службе», продление пребывания на ней возможно до 70 лет.

По словам собеседников «Коммерсанта», на высокий пост рассматриваются три кандидата. Основной из них — нынешний директор консульского департамента министерства, экс-посол РФ в Армении Иван Волынкин.

В МИДе Григорий Карасин курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом. Отвечает за взаимодействие с палатами Федерального собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

Направление, за которое отвечает в МИДе Григорий Карасин, считается одним из самых важных с точки зрения российской внешней политики и одновременно одним из наиболее проблемных. К нему относятся и конфликт вокруг Украины, и противостояние вокруг Нагорного Карабаха и Приднестровья, и регулярные торговые войны с Беларусью. Специфика работы МИДа на этом направлении состоит в том, что по этим странам решения чаще принимаются не в министерстве, а в Кремле.

Minval.az