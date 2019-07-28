Продолжаются провокации армянской стороны в отношении пограничных боевых позиций Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенных на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской границе, сообщает в воскресенье Госслужба.

Согласно сообщению, в воскресенье с 09:00 вражеские снайперы обстреляли боевые позиции в нескольких направлениях и военные транспортные средства азербайджанской армии, движущихся в обратном направлении.

Огневые точки вражеских снайперов были заглушены ответным огнем.

Minval.az