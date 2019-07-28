Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным. Температура воздуха ночью составит 22-25, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, температура морской воды — 23-24 градуса тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди с грозами. На горных территориях возможны ливни, град. В большинстве районов днем без осадков, в отдельных местах будет усиливаться северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью — 12-17, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az