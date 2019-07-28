27 июля около 22:45 на служебной территории заставы пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы (ГПС) близ села Ахмедалилар Физулинского района была предпринята попытка перевезти через государственную границу контрабандным путем наркотические вещества.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС), пограничным нарядом было обнаружено и пресечено передвижение вооруженных лиц со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Нарушители границы не подчинились законным требованиям пограничников и применили оружие против пограничного наряда.

В ходе перестрелки член пограничного наряда был ранен в области плеча.

Солдат-пограничник был немедленно госпитализирован и прооперирован, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Нарушители границы, не сумевшие пересечь государственную границу с наркотиками, сбежали обратно.

В результате проведенных розыскных мероприятий были обнаружены наркотические вещества с общим весом 5 кг 350 граммов: 2 кг 70 граммов марихуаны, 2 кг 180 граммов кокаина, 885 граммов героина, 215 граммов опиума.

В связи с инцидентом на территорию были командированы руководящие должностные лица Государственной пограничной службы.

Состоялась встреча с пограничным представителем Исламской Республики Иран.

Был проведен совместный осмотр места происшествия, представлены обнаруженные наркотические средства и другие предметы, потребовано установить нарушителей границы и привлечь их к уголовной ответственности.

В связи с инцидентом совместно с Военной прокуратурой принимаются необходимые меры.

По факту возбуждено уголовное дело.

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