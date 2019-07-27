В Египте во время строительства дома футболиста «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни нашли неопознанное тело.

Отец полузащитника обратился в полицию с заявлением об обнаружении на стройплощадке трупа, личность которого не установлена.

Полиция начала расследовать инцидент, передает телеканал «РЕН ТВ».

Отметим, Эль-Ненни играет за «Арсенал» с 2016 года, а также является полузащитником сборной Египта, за которую провел 59 матчей. Сообщается, что на заработанные средства в Египте он начал строить себе коттедж.

Minval.az