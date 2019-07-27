Пропавший 24 вечером истребитель МиГ-29 BBС Азербайджана потерпел крушение в результате применения системы Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с российской стороны. Об этом сообщило агентство Turan.

Как отмечает издание, ссылаясь на военный источник, знакомый с ситуацией, самолет упал в море в 70 км от берега вблизи от азербайджано-российской границы.

«B пользу этой версии крушения самолета говорит и то, что в настоящее время BМС России проводят на своей территории учения по применению системы РЭБ», — рассказал источник агентства.

Минобороны Азербайджана сообщило в субботу, что поиски потерпевшего крушение над Каспием истребителя МиГ-29 продолжаются.

Связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

Minval.az