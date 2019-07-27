В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб, сообщает пресс-службу минобороны Азербайджана.

24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов. Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом, он исчез с радаров. По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Minval.az