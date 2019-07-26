Заслуженную артистку России Аниту Цой увезли на машине скорой помощи с международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

Несчастный случай произошел с популярной певицей в самом начале творческого вечера коллеги по сцене Григория Лепса, прямо перед выходом на сцену.

Как сообщили за кулисами фестиваля, Цой повредила ногу во время падения.

За исполнительницей незамедлительно приехала карета скорой помощи. Перевязав ногу, Цой на носилках перенесли в автомобиль и увезли.

Minval.az