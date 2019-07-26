С сегодняшнего дня желающие быть уличными артистами в Баку могут обращаться в Бакинский информационный туристический центр.

Об этом сказал директор Центра Руфат Багиров на презентации проекта «Уличные артисты», сообщает Trend.

По его словам, начиная с сентября, раз в месяц Центр будет проводить кастинг кандидатов.

Лица, обладающие определенным талантом и прошедшие кастинг, в течение трех месяцев смогут демонстрировать свое мастерство на определенных территориях.

«По истечению трех месяцев они вновь могут обратиться в Центр для продления срока разрешения. Прошедшие кастинг не будут платить никакой пошлины, а все заработанные средства могут оставлять себе», — сказал директор.

Багиров добавил, что в рамках проекта, поддерживаемого государственными структурами, Центр выдаст уличным артистам, успешно прошедшим кастинг, заключение, дающее право выступать в Приморском национальном парке, «Ичеришехер» и на улице Низами.

В рамках проекта актерам, музыкантам, художникам, танцорам и другим творческим людям будут созданы условия для демонстрации таланта.

Minval.az