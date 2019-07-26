Число приезжающих в Азербайджан китайских туристов увеличится.

Об этом на презентации проекта «Уличные артисты» сказал директор Бакинского информационного туристического центра Руфат Багиров, сообщает Trend.

По его словам, в соответствии с меморандумом, подписанным между Азербайджаном и Китаем, число китайских туристов возрастет, и этот рост уже наблюдается. « В последние 2-3 года в Азербайджан, в том числе, в Баку, приезжает большое количество туристов. В сравнении с прошлыми годами в текущем году число прибывших в Азербайджан туристов выросло на 6,5%. Статистика числа туристов растет ежемесячно и ежегодно . Каждый из них приезжает с различными целями – кто погулять, кто на шопинг, а некоторые приезжают на лечение. Государственное агентство по туризму прилагает усилия, чтобы поток туристов в страну увеличился», — сказал он.

Отметим, что ранее председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сообщал Trend, что до конца текущего года в Азербайджане ожидается рост числа туристов на 8-12 процентов, в основном за счет туристов из Китая, других азиатских стран и Израиля.

Число туристов из Китая, прибывших в Азербайджан в январе-апреле этого года, выросло в 1,6 раза.

Minval.az