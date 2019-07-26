Провокации вокруг Кешикчидаг: Чей заказ выполняют «Патриоты Грузии»?

В какой степени название партии позволяет судить о ее политической платформе? Казалось бы, смешной вопрос. Коммунистические, социалистические, социал-демократические и рабочие партии в большинстве стран мира выступают с понятных и ожидаемых позиций. «Исламские» партии там, где они есть — тоже. Только вот ходит среди журналистов и политологов одно не очень вежливое изречение. Никто никогда не напишет на своей визитной карточке «вор», «мошенник» или даже «коррупционер». Точно так же ни одна партия не назовет себя — по крайней мере добровольно — инструментом чужого влияния. Куда лучше назвать себя как-нибудь поблагозвучнее — «Оппозиционной платформой», например. Или даже «патриотами».

Вот и на сей раз отличилась партия со звучным названием «Альянс патриотов Грузии». Председатель ее парламентской фракции Георгий Ломия пообещал, что эта партия проведет 28 июля в Батуми митинг, в частности, c требованием отказаться от воинственной риторики в отношении России, вернуть российско-грузинские отношения на докризисный уровень и выбрать курс на неучастие Грузии в военных блоках. Рассчитывают «патриоты» собрать около 13-15 тысяч участников. Бойко изложив все это корреспонденту российского РИА «Новости», Ломия добавил: «Мы на всех митингах оглашаем одни и те же лозунги. Сейчас добавилось «Давид Гареджи – это Грузия». Вы знаете, у нас напряженная ситуация с Азербайджаном».

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А вот это уже интересно. В самом деле, при известной политической наивности, пусть и в клинической степени, можно предположить, что «Патриоты Грузии» — это не марионетки Кремля, а такая «партия мира» местного разлива, что у них болит душа за грузинский туристический бизнес, заточенный в основном на россиян и жестоко страдающий от отмены прямых авиарейсов и прочих санкций, что эти деятели совершенно искренне полагают, что, снизив риторику в отношении Москвы вообще и отказавшись от курса на вступление в НАТО в частности, отношения с Россией можно нормализовать, и вообще с соседями ссориться негоже…И настолько прониклись этой идеей, что отправились с «межпарламентским визитом» в Госдуму России уже после волны протестов в Тбилиси в ответ на хамскую выходку депутата Гаврилова и через несколько дней после скандального заявления Путина, назвавшего грузин «оккупантами» на своей собственной земле. Но…не станем задавать господину Ломия слишком трудных вопросов, не будем интересоваться, как надлежит именовать Россию, совершившую против Грузии вооруженную агрессию, продолжающую оккупацию 20% ее территории и еще «ползучую аннексию» на бывшей административной границе Южной Осетии. Важно другое: если «Патриоты Грузии» столь миролюбивы, если им претит сама мысль о конфликтах с соседями, то почему эта же партия старательно раздувает страсти вокруг Кешикчидага?

То есть за спорный участок на границе с Азербайджаном они готовы стоять насмерть, а вот пятая часть территории Грузии, Цхинвали и Сухуми — это такая непринципиальная мелочь, которой вполне можно пожертвовать? Что российский сегмент туристического бизнеса надо всеми силами поддерживать и жертвовать ради него даже собственной территорией, а вот сотрудничество с Азербайджаном, мегапроекты уровня железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, нефте- и газопроводов такого отношения к себе не заслужили? А если серьезно, то какие еще нужны доказательства, что «патриоты Грузии» действуют по указке Кремля, раздувая конфликт вокруг Кешикчидага?

Версии и предположения, что за попыткой раздуть вокруг Кешикчидага полноценный конфликт между Азербайджаном и Грузией стоит Россия, высказывались с самого начала. Но теперь они получили «железобетонное» доказательство — страсти вокруг монастырского комплекса старательно «накаляет» именно пророссийская партия, действующая по указке Кремля. И явно по его же заказу. Что, в общем-то, понятно и ожидаемо. Создавать и пестовать в разных странах партии, выступающие с выгодных России позиций — традиционная тактика Кремля. И не так уж редко главной мишенью их деятельности оказываются как раз азербайджанские проекты. Достаточно вспомнить итальянское движение «Пять звезд», активисты которого выступали за отмену санкций, наложенных на РФ и против участия Италии в проекте «Южного газового коридора».

Только вот «Пять звезд» рассчитывали оплатить свою дружбу с Москвой за счет Украины. А «Патриоты Грузии» без колебаний жертвуют интересами собственной страны. И это главное, что нужно знать о силах, раздувающих с грузинской стороны страсти вокруг Кешикчидага.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az