Руководитель пресс-службы Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов заявил сегодня о том, что ИВ учло обращения и пожелания граждан в пляжный сезон в Баку, а потому в соответствии с поручениями соответствующих госструктур на ряде прибрежных территорий столицы приступили к созданию общественных пляжей. И. Керимов также добавил, что вход на пляжи будет бесплатным, так как соответствующие структуры будут строго следить за этим.

По его словам, на первоначальном этапе эти пляжи будут созданы на территории «Ших» в Сабаильском районе и поселке Новханы, затем в Говсане, Бузовне, Бильгя, Нардаране – всего на 7 территориях.

Конечно же, новость приятная, особенно если учесть фактор всеми обожаемой халявы. Но тут немаловажный фактор: будет ли чисто на этих общественных бесплатных пляжах? Выделит ли ИВ штатные единицы пляжных уборщиков, будут ли соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, внедрят ли систему штрафов за мусор, который оставляют купальщики после своего пляжного отдыха?

Не так давно «Минвал» публиковал заметку о неуважении к общественной собственности, а потому этот вопрос весьма актуален. Как-никак, а на частных пляжах порядок все же соблюдается, за чистоту отвечает собственник, и ему весьма невыгодно, чтобы берег, на котором расположен его объект, был загрязнен.

Кроме того, Исрафил Керимов упомянул о поселке Говсан (Сураханский район), где жилые многоэтажные дома практически расположены на берегу моря. Стоит ли говорить о том, что антисанитария на таких пляжах просто зашкаливает? А ведь задумка строителей и архитекторов, проектировавших когда-то эту территорию, на самом деле гениальна: чистый воздух, море, жители домов, расположенных вдоль побережья, могут в любое время суток пойти на пляж, чего не могут себе позволить люди, живущие вдали от моря. Чем не испанская Малага? Но нет! Отсутствие соответствующего контроля и равнодушие местных жителей к общественной собственности превратили этот, по сути, курортный поселок в самую настоящую антисанитарную зону. Оно и понятно, ведь жесткого контроля со стороны ИВ нет. А муниципалитеты фактически не выполняют возложенные на них функции. И это странно, ведь было бы государство бедным, понять такое ничегонеделание было бы еще можно, но из госбюджета на очищение районов от мусора ежемесячно выделяются немалые деньги. Но самое удивительное – не это (мы можем предположить, что большая часть выделяемых сумм уплывает не на общественные, а на личные нужды чиновников местячковых ИВ). Самое удивительное, что раз такой беспредел творится, то получается, что их «деятельность» никем не проверяется? А ведь проверить несложно: достаточно высокому руководству страны без предупреждения просто проехаться по определенному маршруту, чтобы убедиться в халатности чиновников. И сделать выводы. И потребовать объяснений за выброшенные в никуда госсредства.

Но валить всю вину на чиновников тоже неправильно, так как они не могут уследить за каждым, кто вносит свою «мусорную лепту» в многолетнее загрязнение каспийского берега. А вот с чиновников определенных структур реально стоило бы спросить и очень строго: почему загрязняется море? Почему в воды Каспия целенаправленно сбрасываются нечистоты? Почему нет дополнительных очистных сооружений? Ведь за все это государство платит немалые деньги! А куда они деваются, эти средства? Оседают в чьих-то карманах столь же последовательно, как и кал, слоями плавающий в волнах Каспийского моря?

Да, конечно же, создание общественных пляжей, как мы уже говорили выше – дело благое, но почему-то чиновники ИВ заговорили об этом не в начале пляжного сезона, а сейчас, когда до конца лета остается чуть больше месяца. И если предположить, что задумка рассчитана к воплощению в годы грядущие, то хоть этот факт дает надежду на то, что берег на момент открытия общественных пляжей будет максимально очищен. Но надолго ли?

Мы еще раз возвращаемся к вопросу карательных мер по отношению к людям, собственноручно уничтожающим экологию своей страны: без системы жестких штрафов никогда порядка не будет.

Наверняка, все читатели слышали про пляжи Гоа, на которых вот уже много лет тусуется «золотая молодежь» со всего мира. Ну и не только «золотая», но и «позолоченная» тоже, так как любой достаточно неплохо обеспеченный человек старается выехать сам и вывезти свою семью поваляться в золотых песках и окунуться в прекрасные волны Аравийского моря. Гоа – место модное, а там, где модно, там, соответственно, и стадно (да простит нас читатель за столь грубое выражение). А там, где стадно, там и мусорно. Конечно же, система управления острова Индостан резко отличается от системы наших местячковых муниципалитетов, небогатая Индия выживает за счет туризма, а стало быть, нужно создавать максимальные условия для того, чтобы отдых на островах был комфортным и незабываемым. Конечно же, сотрудники муниципалитетов наладили четкий график уборки морского берега, но после того, как количество мусора стало расти, власти вынуждены были пойти на крайние меры, а именно внедрить довольно высокие штрафы за мусор, который оставляют отдыхающие. Так, минимальный штраф за одиночное нарушение составит 2000 рупий (около 28 американских долларов), для группового нарушения штраф возрастет до 10000 рупий (140 долларов), а отказ или неспособность выплатить штраф приведут к тюремному заключению.

Если бы у нас в стране ввели аналогичные штрафные санкции, то количество желающих сорить в общественных местах в разы бы сократилось, а через десяток лет вообще бы сошло на нет.

Мы не знаем, как будут бороться с мусором на общественных пляжах сотрудники муниципалитетов, этот вопрос по-прежнему остается приоритетным. И по сути риторическим, так как чего-чего, а мусора в нашем городе всегда было хоть отбавляй. И даже не смотря на то что в центре городе уборщики буквально вылизывают каждый уголок пешеходных территорий, достаточно посмотреть на эту территорию до уборки и поразиться грандиозным масштабам свинства, которое в Баку – увы – по-прежнему остается нормой поведения для вышедших «из-под сохи» прослоек граждан, наводнивших центр города. И никакие материальные блага не делают их порядочными людьми, уважающими свой родной город.

А теперь давайте вспомним, сколько таких же жителей проживает на территории поселка Говсан (раз уж мы взялись за анализ именно этой территории).

Кроме того, территория часть акватории, где ИВ решит открыть общественные бесплатные пляжи, должна быть тщательно проверена – на предмет выявления опасных течений, уровня дна, провалов и воронок. В последнее время в СМИ чуть ли не ежедневно мелькают неприятные новости о том, что на пляже тонут люли (а иногда и по нескольку за день). А потому на общественных пляжах обязательно должны быть предупредительные баннеры и команды профессиональных спасателей, снабженных необходимым оборудованием. Соответственно, должны быть пункты Скорой медицинской помощи с бригадами профессиональных врачей, в том числе и машины «Скорой», которые экстренно доставят пострадавшего в больницу. Работы будет много, ведь халява привлекает огромное количество людей и за всеми этими людьми нужно уметь уследить. Иначе никак: если ИВ планирует открытие бесплатных пляже, соответственно, она берет на себя ответственность за жизнь и здоровье всех тех, будет пользоваться этими пляжами. Работа предстоит большая и сложная, все должно быть продумано до мелочей, чтобы потом (если что!) не искали бы стрелочника, на которого можно будет списать вину за чью-то жизнь, трагически оборвавшуюся жарким летним днем на общественном пляже Баку.

Кроме того, удивляет еще один момент: ИВ планирует открытие бесплатных пляжей, но заборы, огораживающие морской берег, почему-то сносить не торопится. Хотя согласно законам страны, никто не имеет права огораживать берег моря в частных нуждах. Природа принадлежит людям, а не олигархам.

Достаточно вспомнить распоряжение, подписанное Гейдаром Алиевым 13 января 2003 года «О мерах по регулированию использования побережья Каспия». В документе четко сказано, что для обеспечения права отдыха граждан на пляжах, все территории в 130 метровой полосе от моря, переданные в аренду и пользование физическим и юридическим лицам, должны быть возвращены административным или судебным путем.

Но высокие госчиновники остались очень недовольны этим распоряжением, так как большинство из них и является владельцами вилл и угодий, наглым образом «отжатых» у государства (а, соответственно, и у народа страны, которому – согласно Конституции – принадлежат все природные богатства). А потому в 2008 году парламент принял решение о сокращении 130 метровой зоны до «20-50 метров». Были сделаны соответствующие поправки в Земельный кодекс, Кодекс об административных проступках и закон о Земельной реформе. После этого, закон уже допускал использование побережья в государственных целях.

При этом, органам исполнительной власти было дано право 20-50 метровой полосе от моря сдавать участки в аренду или огораживать, при условии «не ограничения передвижения граждан».

Как соблюдаются эти «законы» легко можно видеть на примере пляжей Апшерона. На сегодня захвачены десятки километров вдоль моря, которые огорожены 8-10 метровыми стенами. За этими стенами – многомиллионные виллы, зоны отдыха, рестораны и пр. Подобное беззаконие имеет место в поселках Бильгя, Нардаран, Бузовна, Мардякян, Пиршаги, Новханы.

Кроме того, в последние годы захваты моря вышли за пределы Апшерона и теперь уже десятки километров побережья не доступны гражданам в Гарадагском районе.

Зона захваты побережья стремительно расширяется, лишая рядовых граждан возможности нормального отдыха в летний период. А ведь для жителей Баку городские пляжи более 100 лет были самым доступным видом отдыха. И потому у нас есть предположение, что строительство бесплатных общественных пляжей – ни что иное, как обычный «цемент» между простым народом, которому кидают очередную «кость», и олигархами, чье право на огораживание по-прежнему останется непоколебимым и незыблемым.

Яна Мадатова

Minval.az