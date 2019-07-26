Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Согласно сообшению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Однако утром в некоторых местах полуострова вероятны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем – 30-34, в Баку ночью — 23-25, днем – 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-70%, днем – 55-60%.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В северных и западных районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, град, дожди, на отдельных территориях ливневого характера. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26, днем 34-39, в горах ночью 14-18, днем 22-27 градусов тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, 27-28 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать слабый восточный ветер, также ожидается несколько высокая влажность воздуха, что может создать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Minval.az