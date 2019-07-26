Агентство продбезопасности провело мониторинг предприятия по производству пищевых яиц, принадлежащее физическому лицу Алиеву Исмаилу Худжу оглу, которое действует на территории под названием «Ат ялы» в поселке Хокмели Абшеронского района.

При осмотре было выявлено, что 108 000 штук куриных яиц не имеют маркировки и непригодны к употреблению в пищу.

В соответствии с законодательством, не отвечающая требованиям нормативно-правовых актов и непригодная к употреблению продукция была уничтожена сотрудниками агентства на полигоне бытовых отходов, принадлежащем Департаменту по обеспечению чистоты города Сумгайыт.

Minval.az