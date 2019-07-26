С учетом обращений и пожеланий граждан в пляжный сезон в Баку в соответствии с поручениями соответствующих госструктур на ряде прибрежных территорий столицы приступили к созданию общественных пляжей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов.

Вход на пляжи будет бесплатным, соответствующие структуры будут следить за этим, заявил он.

По его словам, на первоначальном этапе эти пляжи будут созданы на территории «Ших» в Сабаильском районе и поселке Новханы, затем в Говсане, Бузовне, Бильгя, Нардаране – всего на 7 территориях.

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