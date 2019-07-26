Найден истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана, который упал в Каспий вчера вечером во время учебно-тренировочного полета. Об этом сайту Qafqazinfo заявил экс-госсоветник, политолог Габиль Гусейнли, который является тестем полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, управляющим разбившемся истребителем.

По его словам, истребитель будет поднят на сушу завтра.

«Пока что по поводу поисков (пилота — ред.) нет ничего нового. Но кажется, истребитель найден. Он находится примерно между Гилязи и Шураабадом. Завтра его поднимут на сушу краном», — отметил он.

Minval.az